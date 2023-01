Rheinberger Kommunalpolitiker Trauer um Rolf Winkel

In den letzten Jahren lebte Winkel – zunächst mit seiner Lebensgefährtin, nach deren Tod allein – in Diemelstadt in Hessen, war den Rheinberger Liberalen aber bis zuletzt verbunden. „Die FDP verliert einen besonderen Parteifreund und Menschen“, schreibt Parteisprecher Timo Schmitz: „Die Freidemokraten werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“