Nachruf Trauer um Pfarrer Winfried Schrader

Am Sonntag, 26. März, ist um 10 Uhr in der Sonntagsmesse in Winnekendonk das Gebetsgedenken für Pfarrer Winfried Schrader. Die Beerdigung findet auf seinen Wunsch hin auf dem Friedhof am Annaberg in Rheinberg statt. Am Mittwoch, 29. März, um 13 Uhr, ist die Eucharistiefeier in der St. Anna-Kirche, im Anschluss daran ist die Beisetzung auf dem Friedhof.