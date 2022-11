Stadtverwaltung Rheinberg : Trauer um Jürgen van Impel

Rheinberg Der frühere Beigeordnete der Stadt Rheinberg, Jürgen van Impel, ist im Alter von 73 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Er arbeitete 47 Jahre für die Stadt Rheinberg.

Dass es Jürgen van Impel fast fünf Jahrzehnte in der Rheinberger Stadtverwaltung aushalten würde, stand in den frühen sechziger Jahren ganz und gar nicht fest: „Ich wollte eigentlich weiter zur Schule gehen“, sagte van Impel einmal und erinnerte sich an die Tage, in denen er als 14-Jähriger über seinen Berufsweg nachdachte und letztlich dem Ruf der Stadt folgte, die damals Verwaltungslehrlinge suchte.

Jürgen van Impel hat diesen Schritt nie bereut: „Das war eine richtige Entscheidung“ – so fasste er es später zusammen. Im Laufe seines Berufslebens, dass Ende 2011 endete, hat der Rheinberger in nahezu allen Bereichen kommunaler Verwaltung gearbeitet.

Einer seiner Schwerpunkte war die Personalentwicklung. Als die Computer im Stadthaus Einzug hielten, stellte van Impel mit die Weichen. Dann waren da auch die Jahre, in denen das Stadtmobil durch Rheinbergs Ortsteile kurvte. Ein rollendes Rathaus. Feuerschutz und Gefahrenabwehr am hochwassergefährdeten Niederrhein waren weitere Bereiche, in denen er Rheinberg in der Region Profil gab. 2008 war er maßgeblich mit daran beteiligt, dass die Stadt die Altpapierabfuhr selbst in die Hand nahm.