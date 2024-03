Nachruf Trauer um Johanna Hüppe

Die katholische Frauengemeinschaft St. Peter/St. Marien trauert um ihr Ehrenmitglied Johanna Hüppe. Sie ist am 16. März im Alter von 95 Jahren im Kreis ihrer Familie eingeschlafen. Johanna Hüppe war seit 70 Jahren Mitglied in der KFD und hat als Vorsitzende von 1981 bis 1993 die Frauengemeinschaft mit viel Einfühlungsvermögen und Engagement geführt. Durch sie wurde die neue Form der Leitung als Team geprägt. Sie konnte durch ihre offene und positive Art immer wieder Frauen zur Mitarbeit gewinnen, sie motivieren und ihre Fähigkeiten fördern. Ihre guten Ratschläge, ihre Fröhlichkeit und ihr ansteckendes Lachen zeichneten sie aus, und so wird sie den Frauen der KFD St. Peter/St. Marien in guter Erinnerung bleiben.