Nachruf : Trauer um Erwin Moersen

Rheinberg/Xanten Erwin Moersen (Foto: Johann) war in jeder Hinsicht ein gewichtiger Mann. Er war von stattlicher Statur und sein Wort hatte Gewicht – ihm hörte man zu. Ein Mann des Ausgleichs, unaufgeregt, vermittelnd, sachlich, kompetent, freundlich.

Moersen war Leiter der VHS-Geschäftsstelle, wechselte später ins Rechnungsprüfungsamt, leitete das Schul-, Kultur- und Sportamt, auch das Jugendamt und war in den letzten Jahres seines Berufslebens Fachbereichsleiter Jugend, Soziales, Schulen und Sport. Zum 30. April 2009 ging er als Verwaltungsdirektor in den Ruhestand.

Jetzt ist Erwin Moersen, wenige Monate vor seinem 73. Geburtstag, gestorben. Die Messe mit anschließender Beisetzung findet statt am Donnerstag, 5. März, 14 Uhr, in der St.-Viktor-Kirche in Birten. up