Engagierter Rheinberger ist gestorben Trauer um den ADFC-Vorsitzenden Hans-Gerd Schroers

2017 kam es dann so, wie es kommen musste: Roland Pozun, der langjährige ADFC-Mann in Rheinberg, zog sich allmählich zurück. Den Plan, auch in Rheinberg den ADFC als einen eigenständigen Ortsverein zu konstituieren, wollte er aus Altersgründen nicht mehr umsetzen. Schroers bot seine Unterstützung an. Und war im November 2017 Sprecher des ADFC Rheinberg. Bei der tatsächlichen Vereinsgründung im Mai 2019 wurde er zum Vorsitzenden gewählt.