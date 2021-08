Langjähriger Rheinberger Kommunalpolitiker : Trauer um CDU-Politiker Horst Rabe

Horst Rabe blieb seiner Partei bis in hohe Alter als aktives Mitglied treu. Foto: CDU

Rheinberg Horst Rabe wirkte mehr als 50 Jahre in der Rheinberger CDU. Er war unter anderem Stadtverbandsvorsitzender und Ratsmitglied. Jetzt ist der Bergbauingenieur im Alter von 91 Jahren gestorben.

Horst Rabe (Foto: CDU) hatte viele gute Eigenschaften. Er war klug, gebildet, belesen, besonnen, an vielen Dingen des Lebens interessiert, stets freundlich und um Ausgleich bemüht, dazu engagiert, fleißig und verständnisvoll. Er war bescheiden, brauchte nicht das Rampenlicht, nicht die große Bühne. Kurzum: Er war ein sympathischer Mann, in Rheinberg gern gesehen. Das über Parteigrenzen hinweg. Horst Rabe war zwar ein CDU-Mann durch und durch, im Einklang mit den Idealen der Partei. Dennoch schätzte er als überzeugter Demokrat auch das Gespräch mit Vertretern anderer Parteien, und die schätzten seine Gesellschaft und seinen Rat.

Vielleicht sollte man konkretisierend sagen: Horst Rabe war ein Kommunalpolitiker. Ihn interessierte, was in Rheinberg passiert, seiner Wahlheimat. Hier wollte er gestalten und wirken und tat dies auch über viele Jahrzehnte. Nicht nur politisch übrigens: Er fühlte sich auch im Kreis der Bürgerschützen recht wohl. Und er mochte die Bewegung, den Sport. Tennis in jüngeren Jahren, später gehörte er zu den Rheinberger Frühschwimmen, zudem fuhr er gern Rad.

Horst Rabe stand zeitweilig als Vorsitzender an der Spitze des CDU-Stadtverbandes Rheinberg in der Verantwortung und hat darüber hinaus viele weitere Funktionen und Parteiämter ausgefüllt. Vom Vorstandsmitglied im CDU-Ortsverband Rheinberg bis zum langjährigen Delegierten im CDU-Kreisverband Wesel. Von 1979 bis 1994 gehörte er dem Rat der Stadt an. Eng verbunden ist sein Name mit der Senioren Union (SU). Die Partei-Gliederung wurde 1998 in Rheinberg gegründet und Rabe ihr erster Vorsitzender. Er brachte Schwung in die SU.

Nach acht Jahren, 2006 war das, zog er sich aus der ersten Reihe zurück, Sein Parteifreund Heinz Langenberg übernahm. Als der 2016 nach Berlin zog, wurde zunächst Ulrich May Vorsitzender. Nach dessen Tod Anfang 2017 sprangen Horst Rabe und der kürzlich verstorbene Klaus Helmes in die Bresche und führten die Senioren Union gemeinsam und partnerschaftlich noch bis zum März dieses Jahres. 1970 war Horst Rabe in die CDU eingetreten. Somit bereicherte er die Partei mehr als 50 Jahre durch sein Mitwirken.

Rabe stammte aus Essen. Als Bergbau-Ingenieur führte ihn sein Weg berufsbedingt an den Niederrhein. Er fand eine Anstellung im Bergwerk Rossenray in Kamp-Lintfort, wo er viele Jahre als Direktor der Werkleitung angehörte. 1964 war er nach Rheinberg gezogen, wo er bald heimisch wurde. Mit seiner Frau Lore – in Rheinberg und darüber hinaus bestens bekannt und geschätzt als langjährige Vorsitzende der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg – hat Horst Rabe einen Sohn und eine Tochter. Zur Familie gehören auch die Schwiegerkinder und vier Enkel.