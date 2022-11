Kultur in Rheinberg : Toller Stepptanz in der Stadthalle

Die fünf Tänzer der australischen Gruppe The Tap Pack auf der Bühne der Rheinberger Stadtzhalle am Mittwochabend. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die australische Tanz-Gruppe The Tap Pack sorgte in der Rheinberger Stadthalle für Begeisterung. Die fünf drahtigen Herren boten Stepptanz, aber auch Comedy-Einlagen.

Groß war die Begeistertung der Zuschauer in der Rheinberger Stadthalle für die Show der fünf Tänzer der australischen Gruppe The Tap Pack, die das Kulturbüro der Stadt für ein Gastspiel engagiert hatte. Die fünf gelenkigen und humorvollen Australier tanzten unter anderem zu Songs wie Wonderwall von Oasis, aber auch zu Jazz-Klassikern. Vor allem ihre Stepptanzbeiträge wurden heftig beklatscht. Zwischendurch gab es gelungene Comedy-Einlagen, in die das Publikum miteinbezogen wurde. Rund 250 Zuschauer genossen den Abend mit The Tap Pack – viel zu wenige für diese tolle Performance, fanden viele Besucher. Text/RP-Foto: Armin Fischer