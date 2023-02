Karneval in Rheinberg Top-Stimmung nach 1093 Trauertagen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Publikum in Stimmung zu versetzen. Wenn es schnell gehen soll, lädt man die „Ruhrpott Guggis“ ein. Die 18 Musiker aus Duisburg, ausgerüstet mit verschiedenen Schlag- und Blasinstrumenten, zogen durch die Stuhlreihen und sorgten gleich für Rambazamba im Zelt inklusive einer zünftigen Polonäse mit 350 Teilnehmern. „Gestern lag er noch in der Furche, heute steht er auf der Bühne“, begrüßte Bongers den erkälteten „Prinz Karl der Ackernde“. Er bekannte, eigentlich nie Interesse am Karneval gehabt zu haben, was sich änderte, als die Kinder kamen. „Wir wollten denen was bieten und einen großen Wagen bauen. Und bei den Wagenbauern habe ich mich mit dem närrischen Virus angesteckt.“