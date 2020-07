Rheinberger Abendmusik : Eine Orgel-Komposition als Dank

Rheinberg Der italienische Komponist und Organist Grimoaldo Macchia widmet Christoph Bartusek die „Rheinberg-Toccata“. Macchio bedankt sich damit beim Kirchenmusiker von St. Peter dafür, dass der Rheinberger eine Kompoisition des Italieners aufgenommen und ins Internet gestellt hat.

Jetzt bekam Bartusek eine besonders schöne Reaktion auf eines seiner inzwischen 20 eingestellten Orgel-Videos. „Für den 5. Juli hatte ich das Stück ,A Joyful Intrada’ des italienischen Komponisten Grimoaldo Macchia aufgenommen. Er hat das Video entdeckt und war davon so angetan, dass er nicht nur einen Kommentar dazu hinterließ“, erzählt Bartusek. Macchia, der in der Schweiz lebt und viele seiner Orgelwerke über einen niederländischen Verlag veröffentlicht, ist kein Unbekannter in der Szene. Auch der Rheinbeger Organist hat sich mit dem Repertoire beschäftigt und schon einige Kompositionen des 1972 geborenen Italieners gespielt. „Er greift nicht nur auf klassische Formen zurück“, schildert Bartusek. „Er komponiert auch viele jazzige Sachen.“ Der Rheinberger freute sich sehr, als sich Grimoaldo Macchia jetzt über das Kontaktformular auf seiner Internetseite meldete und eine nette Nachricht schickte. Und nicht nur das: Der Italiener hat wegen des Videos gleich eine „Rheinberg-Toccata“ komponiert, die er Christoph Bartusek gewidmet hat. „Das hat mich wahnsinnig gefreut“, so Bartusek. „Ich habe mich da jetzt erst einmal grob durchgefingert. Aber wenn die Toccata sitzt, möchte ich sie gerne aufnehmen und ebenfalls als Video ins Internet stellen.“