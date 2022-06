Für die Initiative Rheinberg hilft : To Hoop spendet für Ukraine-Hilfe

Sami Durak (l.) vom To Hoop übergibt 250 Euro an Malte Fröhlich von der Feuerwehreinheit Millingen von der Initiative Rheinberg hilft für die Ukraine-Hilfe. Foto: Rheinberg hilft Foto: To Hoop

Alpsray Inhaber Sami Durak hat 250 Euro gesammelt. Am Sonntagabend tritt das Duo Thekentratsch in Alpsrayer Lokal auf, am nächsten Mittwoch der Musik-Kabarettist Matthias Reuter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Gaststätte To Hoop in Alpsray und ihr Inhaber Sami Durak unterstützen die Initiative „Rheinberg Hilft – Hilfe für die Ukraine“. Durak hat 250 Euro für den Kauf von Lebensmitteln übergeben, den Betrag hat er aus eigenen Mitteln noch aufgestockt. Gäste des Lokals hatten für die Ukraine-Hilfe gespendet. Die Einheit Millingen der Feuerwehr Rheinberg, von der die Initiative ausgeht, dankt Durak und seinem Team für die Unterstützung. Die Sammlungen von Spenden finden weiter jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr an der Alpener Straße 260 in Millingen statt. Dringend benötigt werden haltbare Lebensmittel, Verband- und medizinisches Material sowie Hygieneartikel. Weiterhin fahren jede Woche Lkw in die Ukraine und bringen die Sachspenden direkt in die Krisenregionen.

Unterdessen läuft das Kulturprogramm im To Hoop weiter. Am Sonntag, 12. Juni, tritt das bekannte Kabarett-Duo Thekentratsch ab 19 Uhr auf. Dann wird gefrotzelt, gestritten, gesungen, gekämpft und sich wieder vertragen. Die Becker und Frau Sierp schenken sich nix. Und das ist wie immer zum Schreien komisch. Tickets gibt es ab 20,80 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse kosten sie 24 Euro.

Thekentratsch treten im To Hoop in Alpsray auf. Foto: Armin Fischer (arfi)

Am Mittwoch, 15. Juni, tritt Musik-Kabarettist Matthias Reuter mit dem Programm „Karrierefreies Wohnen“ an der Alpsrayer Straße auf. Karten dafür gibt es ab 19,10 Euro, an der Abendkasse kosten sie 25 Euro.

(up)