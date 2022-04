Ortsparteitag in Rheinberg : Timo Schmitz bleibt FDP-Vorsitzender

Rheinberg Der Ortsparteitag der Rheinberger Liberalen fand im Hotel Am Fischmarkt statt. 17 von aktuell 42 Parteimitgliedern nahmen teil. Auch die Landtagskandidatin Franca Cerutti war dabei.

Timo Schmitz bleibt Vorsitzender der Rheinberger FDP. Beim Ortsparteitag im Hotel Am Fischmarkt wurde er einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt. Schmitz hatte Ende 2020 die Nachfolge von Ralf Vogel angetreten. Rainer Mull bleibt stellvertretender Vorsitzender, Irina Cima löst Franca Cerutti als stellvertretende Vorsitzende ab. Zum Schatzmeister wurde Lukas Spitzer, zum Schriftführer Thomas Koenen gewählt. Mit Edeltraud Hackstein, Thomas Börgmann, Laurin Kraemer, Roman Gomilsek und Daniel Jackobs komplettieren fünf Beisitzer den Vorstand. An der Sitzung nahmen 17 der 42 Parteimitglieder teil. Timo Schmitz sieht keinen Grund zur Klage. „Das Miteinander in unserer Partei ist gut. Ich bin sehr zufrieden, was die Struktur und die Mitgliederzahlen angeht. Die haben sich seit der Kommunalwahl 2020 gut entwickelt.“ Damals haben sich die Liberalen personell neu aufgestellt. Einigen der „alten“ Weggefährten dankte Schmitz jetzt: Der langjährige Fraktionsvorsitzende Herbert Becker sowie Heidi und Heinz-Jürgen Lenz gehören der Partei seit 40 Jahren an. Schmitz überreichte ihnen Ehrungsurkunden und die silberne Theodor-Heuss-Medaille.