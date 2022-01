Orgelkonzertreihe in Rheinberg : Timo Beek eröffnet Abendmusik 2022

Der niederländische, in Gronau lebende Organist Timo Beek spielt am 16. Januar in der St.- Peter-Kirche. Foto: Abendmusik Foto: Rheinberger Abendmusik

Rheinberg In der Rheinberger Abendmusik am Sonntag, 16. Januar, um 18.30 Uhr, werden einige Raritäten auf der Orgel zu hören sein. Interpret des Konzertes ist der in Gronau lebende niederländischer Konzertorganist Timo Beek.

In seinem interessanten Programm zu „Glück, Zufall, Schicksal“ wird er unter anderem Sonaten aus Barock und Romantik von Johann Kuhnau und Johann Peter Emilius Hartmann spielen, die selten zu hören sind. Ähnlich verhält es sich mit dem Andante aus der Symphonie „Das Wunder“ von Joseph Haydn, die zu den berühmten sogenannten Londoner Symphonien gehört.

Wie immer findet eine Videoübertragung des Spielgeschehens an der Orgel auf eine Leinwand in der Kirche statt. Ebenso ist der Eintritt frei, um eine angemessene Spende zur Finanzierung der Konzerte wird am Ende gebeten. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage zu allen Konzerten der Reihe und zu den aktuell verpflichtend einzuhaltenden Corona-Auflagen, wie die 2-G-Regel. Entsprechende Dokumente sind beim Einlass vorzuzeigen.

(up)