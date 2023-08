Fest der Schützen in Wallach Tim Meier entschied den Dreikampf der Tell-Schützen für sich

Als Thronpaare begleiten ihn Lars Meier und Una Cipric, Daniel und Nadine Artz, Patrick Utech und Annika Maier sowie Thomas und Petra Meier. Die Schützen freuen sich bereits auf den kommenden Samstag, 26. August. Denn dann werden sie gemeinsam mit ihrem neuen Königspaar und seinem Thron den traditionellen Krönungsball feiern. Vorher, am Freitag, 25. August, steigt die große Party-Nacht in Wallach. Dort spielt wie in den vergangenen Jahren wieder die bekannte Partyband „Q5 New Style“.