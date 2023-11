Live-Musik in Rheinberg Philipp Eisenblätter und Tigermilch live im Adler

Rheinberg-Vierbaum · Der Singer- und Songwriter aus Duisburg und die junge Band aus Köln treten am Samstag in der Reihe Pflug & Segen im Schwarzen Adler in Rheinberg auf.

15.11.2023 , 13:00 Uhr

Die junge Kölner Band Tigermilch tritt am Samstag, 18. November, im Schwarzen Adler auf. Foto: Veranstalter

Die junge Kölner Band Tigermilch gehört zu den spannendsten Deutsch-Pop-Acts, die in den vergangenen Jahren an die Oberfläche gespült wurden. Im Jahr 2018 wurde die Band von Singer-Songwriter Ben Werchohlad und Produzent/Schlagzeuger Philipp „Phyllo“ Georg Schmid gegründet. Nach ersten kleinen Konzerten kamen dann 2019/20 Eric Wieben (Bass) und Tamim Ebadie (Gitarre) hinzu. Bereits 2020 haben die vier Musiker mit ihrer selbst produzierten Debüt-Single Wellen geschlagen. Seitdem schafft sich die Band zwischen Neo-Soul, Pop und Indie ihre eigene Soundpalette. Deutsche Texte, die die Unwägbarkeiten des Zusammenseins behandeln, treffen auf moderne Drums, jazzige Harmonien und wuchtigen Bass. Der Gesang ist extrem lässig, fast schon schnoddrig. Gerade erst sind Tigermilch als Top-Newcomer von Pop NRW nominiert worden. Der Tigermilch-Sound ist ein guter Tipp für Freunde von hochklassigen Funk-, Jazz- und Pop-Arrangements. Am Samstag, 18. November, spielen Tigermilch zum ersten Mal im Schwarzen Adler in Vierbaum, Baerler Straße 96. Im Vorprogramm ist der Duisburger Singer und Songwriter Philipp Eisenblätter zu hören. Er wandelt mit seinen deutschsprachigen melancholischen, bisweilen poetischen Chansons zwischen modernem Indie-Sound und Einflüssen aus Deutsch-Pop, Folk, Blues und Seventies-Rock und schafft eine gelungene Fusion, die einen erfrischend andersartigen Ton anschlägt. Sein Duisburg-Lied ist im Vorspann der RTL+-Langzeit-Doku „MSV-Mein Herz schlägt numa hier“ zu hören. Den Titel für die Serie lieferte eine Zeile des Singer-Songwriters. 2022 erschien das von Tom Liwa produzierte Erstlingswerk „Das Jahr, das sich um eins verschiebt“. Karten kann man noch über die Seite www.adler-kultur.de bei Eventim online bestellen. Sie kosten 21 Euro. Auch an der Abendkasse kann man Tickets kaufen. Das Doppelkonzert mit Tigermilch und Philipp Eisenblätter läuft in der Reihe Pflug & Segen.

(up)