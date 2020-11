Buch über Karneval aus Alpsray : Vom heidnischen Verkleidungskult zur Narretei

Alpsray Der Volkskundler Thomas Höffgen aus Rheinberg-Alpsray hat ein Buch über den Ursprung, das Brauchtum und die Bedeutung des Karnevals im alten Europa geschrieben.

Corona vermag den Karneval svereinen vielleicht einen Strich durch die jecken Pläne zu ziehen, das Interesse der Narren an dem Brauchtum vermindert die Pandemie allerdings nicht. Rechtzeitig zum Karneval sstart am 11. November ist nun im WBG-Verlag ein Buch zum Thema „ Karneval im alten Europa “ erschienen, in dem „Ursprung, Brauchtum und Bedeutung“ der Fastnacht näher beleuchtet werden.

Die Tatsache etwa, dass Karneval am Elften im Elften ausgerufen wird, hänge mit einem alten Winteranfangsfest der Gallier zusammen, dem irisch-keltischen Samhain, so Höffgen. Aber auch die antiken Saturnalien, Lypercalien, Dionysien und Floralien werden in dem Buch als Vorläufer der modernen Fastnacht vorgestellt. Höffgen: „Karneval ist ein Konglomerat verschiedener Kulte und Kulturen, die sich im Altertum durch ganz Europa zogen und bis heute in der Fastnacht ihre Spuren hinterlassen haben“.