St.-Ulrich-Schützenbruderschaft : Thomas Gilles ist neuer König von Millingen

Millingen Bei der St.-Ulrich-Bruderschaft gab es mit Lars Becker einen Mitbewerber. Krönungsball ist am Samstag.

Millingen hat wieder einen König: Thomas Gilles. Er war spontan als erster Aspirant vorgetreten und ließ sich in die Liste eintragen. Jürgen Ulrich, Brudermeister der St.-Ulrich-Schützenbrudershaft Millingen, hatte die Schützen noch einmal motiviert, sich ein Herz zu fassen, und so trat mit Lars Becker ein zweiter Bewerber vor. Es folgte ein spannendes Schießen, bei dem der Vogel durch gezielte Treffer der beiden Schützen nach und nach gestutzt wurde. Die letzten Schüsse hatten es in sich. Der Holzvogel hing sprichwörtlich am „seidenen Faden“. Mit dem 251. Schuss holte Thomas Gilles die Reste des Vogels vom Stand.