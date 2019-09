Abendtheaterreihe des Rheinberger Kulturbüros : Theaterreihe startet in neue Saison

Theaterreihe startet in neue Saison

Rheinberg: Den Auftakt macht „Ich bin dann mal weg“ nach dem Erfolgsbuch von Hape Kerkeling.

Die Abendtheaterreihe des Rheinberger Kulturbüros geht in die neue Saison. Den Auftakt macht am Dienstag, 15. Oktober, 20 Uhr, das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel mit Theaterstück „Ich bin dann mal weg“ nach dem gleichnamigen Buch von Hape Kerkeling.

Seit über 1000 Jahren pilgern Menschen zum Grab des Apostels Jakobus. Auch wenn jeder Pilgerweg zunächst im eigenen Heim beginnt, verläuft die Strecke, die heute die meisten Menschen wählen, um dem Stress des Alltags zu entkommen oder in eine spirituelle Kommunikation mit dem „Göttlichen“ zu treten, von Saint-Jean-Pied-de-Port in Südfrankreich mehrere hundert Kilometer nach Westen bis Santiago de Compostela.

Hape Kerkeling steigt dabei buchstäblich aus seinem gewohnten Trott. Er und nimmt das Publikum mit - Tag um Tag, durch Wind und Wetter - auf seine innere Reise, die ihn in die Konfrontation mit dem Leistungsdruck, der Erfüllung von nicht zu bewältigenden Erwartungen und zurück in seine Kindheit im Ruhrgebiet führt. Die ihn umgebende Natur, der immer beschwerlichere Weg, führen ihn in die Reflektion über die Nichtigkeiten und Wichtigkeiten des Lebens.