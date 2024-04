Theater in Rheinberg Rhein-Flipper bitten im Adler zum Theater-Duell

Die Kulturinitiative Schwarzer Adler hat am Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr, zum zweiten Mal die Imrpovisationstheater-Gruppe „RheinFlipper“ zu Gast. Sie wird im Saal an der Baerler Straße 96 in Vierbaum ihr neues Programm „Rhein fordert Flipper“ präsentieren. Die Rhein-Flipper bitten zu einem theatersportlichen Duell. Sie wetteifern in zwei Teams mit rasanten und wortgewaltigen Spielen um die Gunst des Publikums. Nach dessen Inspirationen entstehen in sekundenschnelle absurde Szenarien und irrwitzige Handlungen. Das Publikum entscheidet durch seine Begeisterung mit Applaus über den Matchgewinner, „denn alles andere ist nur Theater“, heißt es in der Ankündigung.