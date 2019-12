Kulturangebote in der Stadthalle : Theater und Kabarett jeweils im Viererpack

Rheinberg Je vier Veranstaltungen beider Kultur-Genres werden im Kulturbüro der Stadt Rheinberg als Paket angeboten. Wer also noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, könnte dort fündig werden.

Das Theaterpaket enthält vier Veranstaltungen in der Stadthalle zum günstigen Geschenktarif. Zur Auswahl stehen „Dancing Queen. Eine Hommage an Abba“ am Samstag, 25. Januar, 20 Uhr; „Musicals in Concert. Internationale Musical-Gala“ am Samstag, 14. März, 20 Uhr; „Dieses bescheuerte Herz“, eine Tragikomödie nach einer wahren Geschichte am Dienstag, 24. März, 20 Uhr, oder „Golden Girls“, eine Komödie von Kristof Stößel mit Gernot Endemann und anderen am Montag, 4. Mai, 20 Uhr.