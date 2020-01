Live-Musik : Urgesteine im Schwarzen Adler

The Sonny Boys treten im Schwarzen Adler auf. Foto: Veranstalter

Rheinberg Am 11. Januar findet in Rheinberg die 11. Enni-Night of the Bands statt.

Mit zwölf teilnehmenden Gaststätten und 14 Bands ist die elfte Enni-Night of the Bands wieder gut besetzt. Sie findet am Samstag, 11. Januar, ab 18.30 Uhr statt und dauert bis weit nach Mitternacht. Mit einem Pendelbus kann man die außerhalb liegenden Lokale erreichen. Die Tickets für die Bandnacht gibt es für 14 Euro in allen teilnehmenden Lokalen und bei der Volksbank Niederrhein. Kurzentschlossene können am Abend an allen Eingängen Karten für 17 Euro erstehen. Online-Tickets zum Ausdrucken am heimischen Computer gibt es unter www.enni.de oder unter www.bandnacht.de/rheinberg. Weitere Informationen zur Musiknacht gibt es außerdem im Internet unter www.enni.de und auf Facebook.