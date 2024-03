Polizei sucht Zeugen Teure KFZ-Injektoren aus Lagerhalle in Rheinberg gestohlen

Bereits am Donnerstag vergangener Woche in der Zeit zwischen 11.40 und 18.50 Uhr sollen bisher Unbekannte aus einer Lagerhalle der Garbe-Logistikfirma für Automotive an der Alten Landstraße in Rheinberg KFZ-Teile gestohlen haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Verantwortlicher der betroffenen Firma habe dies erst am Dienstag zur Anzeige gebracht. Insgesamt seien vier schwarze Kunststoffkisten, die die Abmessungen einer kniehohen Europalette aufweisen und in der Firma nur mit einem Stapler transportiert werden, entwendet worden. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Kisten geht die Polizei davon aus, dass die Täter das Diebesgut nur mit einem Lkw transportiert haben können. In den Kunststoffkisten befanden sich hochpreisige Injektoren für Fahrzeuge. Der entstandene Schaden liege im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 9340.