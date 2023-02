Rheinberger Schulausschuss Testlauf für Hygieneartikel in Schulen

Der Rheinberger Schulausschuss hat sich mit einem Antrag der SPD befasst. Die Genossen möchten, dass am Amplonius-Gymnasium und an der Europaschule kostenlose Hygieneartikel bereitgestellt werden. In erster Linie geht es dabei um Menstruationsartikel, heißt es in dem Antrag: „Eine Frau bekommt ihre Periode zwischen dem elften und 14. Lebensjahr und oftmals mitten in alltäglichen Lebenssituationen wie vor Klausuren, mündlichen Prüfungen oder auch Referaten.“