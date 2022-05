Neue Quartiersmanagerin in Rheinberg : Weltweite Erfahrung fürs Quartier

Tessa Wilczoch will als neue Quartiersmanagerin in der Reichelsiedlung die Wohnsiedlung weiter öffnen, „damit mehr Menschen aus anderen Bereichen der Stadt dorthin finden“. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die 25-jährige Wahl-Rheinbergerin Tessa Wilczoch ist neue Integrationsfachkraft und Quartiersmanagerin in der Reichelsiedlung. Zuvor hat sie in England und ein Jahr lang in Kamerun gearbeitet. Mit Jobantritt kamen die ersten Geflüchteten aus der Ukraine.