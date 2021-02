Welle der Unterstützung in Rheinberg : Terrazoo-Team sagt Dankeschön

Welle der Unterstützung in Rheinberg

Rheinberg Das Team des Rheinberger Terrazoos um Chef Uwe Ringelhan bedankt sich bei allen Zoofreunden, die die Einrichtung am Melkweg in der Corona-Zeit unterstützt haben und weiterhin unterstützen.

RHEINBERG „Dass wir jetzt noch hier sind, haben wir Euch zu verdanken“, schreibt das Team. „Wir möchten uns bei Euch für Eure Unterstützung ganz herzlich bedanken. Wir wissen nicht, wie wir uns jemals dafür revanchieren können. Wir hätten niemals mit so viel Unterstützung gerechnet.“ Ob eine liebe Mail, ein herzlicher Anruf, Futterspenden, Gutscheine oder mehr als 30.000 Euro Geldspenden – Aufmunterung und Hilfe seien vielfältig gewesen. Da die Öffnung des Zoos am Melkweg noch nicht ganz erkennbar sei, „sind wir zwar aus dem Gröbsten raus, aber noch nicht ganz über dem Berg“. Das Zooteam will sich „definitiv etwas ganz Besonderes einfallen lassen als Dankeschön für alle Helfer“. up/Foto: Terrazoo