Tier- und Naturschutz in Rheinberg Terrazoo kehrt zurück zu den Wurzeln

Im Rheinberger Terrazoo am Melkweg tut sich eine Menge. Mit Higinio Andrès Ocampo und Justine Ocampo hat der Reptilienzoo schon seit einiger Zeit eine neue Leitung. Das junge Ehepaar hat den Zoo vom Eigentümer des Gebäudes gepachtet. Higinio Andrès Ocampo (30) ist Mexikaner; er hat in seinem Heimatland ein Ingenieurstudium absolviert, aber auch dort schon zehn Jahre Erfahrung in Zoos gesammelt. Er arbeitet schon seit zwei Jahren im Terrazoo und kennt die Einrichtung gut. Seine Frau Justine (31) ist Betriebswirtin und kümmert sich um die Finanzen und die Buchhaltung, sodass sich die beiden gut ergänzen. Das Paar ist wild entschlossen, den Terrazoo nach wirtschaftlich schwierigen Jahren wieder zu alter Blüte zu bringen. Sie haben viele Ideen und bringen viel Enthusiasmus mit.