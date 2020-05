Polizei sucht Zeugen : Tempo-Anzeige in Orsoyerberg gestohlen

Rheinberg Im Rheinberger Ortsteil Orsoyerberg ist eine elektronische Geschwindigkeitsanzeige von einer Laterne abmontiert und mitsamt der Halterung gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Dass Ortsschilder gestohlen werden, um sie anschließend in Partykellern aufzuhängen, ist mittlerweile nichts ungewöhnliches mehr. Aber Geschwindigkeitsanzeigen? So eine Anlage entwendeten Unbekannte an der Einmündung Kuhdyk/Unter dem Berg. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts erstattet Anzeige, nachdem er den Verlust des Geräts am Mittwoch gegen 10 Uhr festgestellt hatte. Am Montag gegen 17 Uhr war das Gerät noch da gewesen. Es war fest an einer Laterne angeschraubt gewesen und ist mitsamt Halterung entfernt worden. Polizei und Ordnungsamt suchen jetzt Hinweise, die zum Übeltäter führen. Sollte jemand etwas Ungewöhnliches bemerkt haben, wird gebeten, sich mit der Wache in Rheinberg in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 02843 9276-0.