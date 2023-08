Würdiger Abschluss des Festreigens Wilhelm-Tell-Schützen in Wallach ehren verdiente Mitglieder

Der Wallacher Schützenverein Wilhelm Tell blickt auf ein stimmungsvolles Fest zurück. Die Schützen erlebten am Freitag im Festzelt eine rauschende Partynight. Am Samstag ging es im Zelt mit dem nicht minder stimmungsvollen Krönungsball weiter zu Ehren von König Tim Meier und seiner Königin Marie Tervooren. Die Bürgerschützen freuten sich, dass befreundeten Vereine der Bruderschaft St. Evermarus Borth, die Ossenberger Schützen, der BSV Spellen sowie der Schützenverein Bönninghardt-Vierquartieren mit ihnen gefeiert haben.