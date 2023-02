Festgottesdienst in Rheinberg Neue Prinzipalstücke für die Wallacher Kirche

In der Wallacher Kirche findet am Sonntag um 18 Uhr ein Festgottesdienst statt, zu dem herzlich eingeladen wird. Vor zwei Jahren feierte die Evangelische Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg-Borth den 575. Geburtstag ihrer Wallacher Kirche coronabedingt lediglich mit einem Open-Air-Gottesdienst im Schatten der Kirche. Das ursprünglich geplante Programm für das Jubiläumsjahr konnte nicht stattfinden. Nun bekommt „die alte Dame“, wie Pfarrerin Ulrike Thölke die Kirche gern nennt, als nachträgliches Geburtstagsgeschenk neue Prinzipalstücke. Als Prinzipalstücke bezeichnet man Taufbecken, Ambo und Abendmahlstisch. In einem Festgottesdienst am Sonntag, 26. Februar, 18 Uhr, werden sie feierlich gewidmet und damit in Dienst für den Gottesdienst genommen.