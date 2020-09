Stichwahl am 27. September : Tatzel distanziert sich von Unterstützung der AfD

Rheinberg Rheinbergs Bürgermeister Frank Tatzel weist die Wahlempfehlung der AfD für ihn zurück. AfD-Spitzenkandidat Sebastian Nehnes hatte die Empfehlung im Gespräch mit der RP ausgesprochen.

„Ich bin überrascht, dass die AfD nach den in der Vergangenheit mit mir gemachten Erfahrungen – schließlich haben wir über eine von mir versagte Stadthallennutzung vor Gericht gestritten und ich habe mich den Protestlern vor dem Stadthaus gestellt – für mich eine Wahlempfehlung ausgesprochen hat“, so Tatzel. „Ich möchte Bürgermeister von Rheinberg bleiben – ohne AfD-Unterstützung.“

Mitglieder und Sympathisanten der AfD hatte im Mai dieses Jahres vor dem Stadthaus dagegen protestiert, dass ihr die Stadt nicht die Tür aufgemacht hat, um dort eine Aufstellungsversammlung im Vorfeld der Kommunalwahl abzuhalten. Hintergrund der Demo war damals die Entscheidung des Amtsgerichtes Rheinberg gewesen, den Eilantrag des AfD-Kreisverbandes, die Parteiveranstaltung im Stadthaus zuzulassen, abzuweisen. Der Bürgermeister hatte die Versammlung mit Hinweis auf einen grundsätzlichen Beschluss des Pandemie-Krisenstabes abgelehnt, das Stadthaus an Wochenenden nicht zu öffnen. Der Reinigungsaufwand sei in diesen Tagen einfach zu groß, so die Argumentation.

Am 27. September in Wegberg und Wassenberg : Das müssen Sie zur Stichwahl wissen

Frank Tatzel möchte eine weitere Amtszeit Bürgermeister in Rheinberg bleiben. In der Stichwahl am 27. September muss er gegen den Grünen-Kandidaten Dietmar Heyde antreten. Bei der Wahl am Sonntag lagen beiden nahezu gleichauf. Tatzel wird von der CDU unterstützt, zudem hat die AfD ihre Empfehlung ausgesprochen. Die SPD, Die Linken, Die Partei und natürlich die Grünen empfehlen ihren Wählern, erstens unbedingt am 27. September wählen zu gehen und zweitens Dietmar Heyde ihre Stimme zu geben. Nur die FDP hat bisher keine Wahlempfehlung benannt. Bei der Wahl vor fünf Jahren hatten sich die Liberalen gegen Tatzel ausgesprochen und die damalige SPD-Bewerberin Rosemarie Kaltenbach unterstützt.