Adventszeit in Rheinberg Tannenbaumverkauf auf dem Budberger Weihnachtsmarkt

In einigen Städten strömen die Besucher schon bereits seit Mitte November auf die Weihnachtsmärkte. In Budberg findet der Weihnachtsmarkt traditionell am ersten Adventswochenende, diesmal also am Samstag, 2. Dezember, und am Sonntag, 3. Dezeber, zum Bummel durch die festlichen Budengassen und zum gemütlichen Beisammensein ein.