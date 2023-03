Frühlingsempfang in Rheinberg Wie Nachhaltigkeit greifbar werden kann

Eine Talk-Runde zum Thema Nachhaltigkeit war das Herzstück des ersten Frühlingsempfangs der Stadt Rheinberg in der Stadthalle. Bürgermeister Dietmar Heyde wollte vom bisher praktizierten Modell Neujahrsempfang weg und etwas Neues ausprobieren. Auf dem Podium saßen neben Heyde und Stadtplanerin Sonja Helmich von der Stabstelle Nachhaltigkeit als Gäste Ulrike Thölke (Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg-Borth), Daniela Lud (Professorin an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort und dort unter anderem zuständig für nachhaltige Entwicklung in Unternehmen und Kommunen), Simon Schulz (Unternehmen Dümmen) sowie Manuel Kutz (Sozialpädagoge beim Caritasverband Moers-Xanten und ehrenamtlich engagiert im MAP-Team).