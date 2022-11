Tagespflegestellen in Rheinberg Kinderbetreuer fordern mehr Geld

Der erst vor wenigen Wochen gegründete Verein der Kindertagespflegestellen in Rheinberg (wir berichteten ausführlich) kann einen ersten Erfolg verbuchen. Eine Arbeitsgemeinschaft, die sich innerhalb des Vereins gebildet hat, ist mit der eindringlichen Bitte an Politik und Verwaltung herangetreten, die Förder- und Sachkostenpauschale in der Tagespflege auf 6,50 Euro pro Stunde und Kind zu erhöhen. Ein daraus abgeleiteter Antrag der CDU bestimmte jetzt die Diskussion im Jugendhilfeausschuss.