Seniorenbetreuung in Rheinberg : Tagespflege wird zum Winterwunderland

Brigitte Tilch von der Tagespflege-Leitung bestaunt mit dem 81-jährigen Besucher Eberhard Lohbeck die von ihm gebastelte Schneekugel. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Eine Woche lang wird in der Einrichtung im Rheinberger Pflegezentrum Am Wiesenhof „Urlaub ohne Koffer packen“ gemacht. Mit Hüttenparty, Kaiserschmarrn, Bastelaktionen und Livemusik von einem befreundeten Zahnarzt.

„18. Ich bin 18“, sagt Eberhard Lohbeck und schmunzelt. „Stimmt gar nicht, du bist 81“, kommt es prompt von der gegenüberliegenden Seite des Tisches im gemütlichen Aufenthaltsraum der Tagespflege im Pflegezentrum Am Wiesenhof. Natürlich hat die ältere Dame recht. Aber wenn es ginge, wäre er gerne noch einmal 18, antwortet der alte Herr. Das sehen die drei Männer und acht Frauen anders, die mit ihm am Tisch sitzen und gerade mit Diplom-Sozialwissenschaftlerin Brigitte Tilch (42) Schneekugeln gebastelt haben: „Ich möchte die Uhr nicht mehr zurückdrehen“, schüttelt eine Seniorin den Kopf, die geboren wurde, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Ihre Tischnachbarin war 1939 sechs Jahre jung, ist gerade in die Schule gekommen. Eine andere Seniorin kann sich noch genau erinnern, wie schrecklich sie es fand, dass ihr Vater bei ihrer Einschulung nicht dabei war. „Er war im Krieg, in Russland“. Auch den 14-jährigen Bruder hatte die Wehrmacht schon eingezogen.

Schnell wechseln die Frauen und Männer das Thema, schütteln und beschriften ihre Schneekugeln und überlegen sich auf Bitte von Alltagsbegleiterin Jessica Wieland Worte, in denen das Wort „Schnee“ vorkommt. Wilfried Schmalz ist mit 90 Jahren der drittälteste Gast, Marianne Manteuffel ist ein Jahr älter als er. Ella Elfriede Wieprecht fehlen nur noch zwei Jahre bis zur 100. Das wollen die anderen Gäste, wie Pflegedienstleiter Thomas Prinz (49) und seine Vertreterin Brigitte Tilch die Besucher der Tagespflege nennen, nicht glauben. „Ich hab‘ mich noch einigermaßen gehalten“, freut sich die 98-Jährige, dass man ihr das Alter nicht ansieht, und lacht den Fotografen an, der zum Wiesenhof gekommen ist, um ein Foto von der munteren Schar zu machen. Der Anlass ist ein Projekt, das Thomas Prinz und Brigitte Tilch mit Mitarbeiterinnen angestoßen haben: „Urlaub ohne Koffer packen“.

Info So erreicht man das Pflegezentrum Adresse Pflegezentrum Am Wiesenhof, Xantener Straße 5, Rheinberg, 02843 9220, www.pzaw.de Ansprechpartner Thomas Prinz, Pflegesachverständiger und Pflegeberater, Telefon 02843 922710, prinz@pzaw.de

Anfang Januar habe man zusammengesessen und sich überlegt, was man mal machen könnte, so Thomas Prinz. Die Weihnachtsdeko war abgehängt und verstaut, bis Karneval Ende Februar ist noch etwas hin. „Der Januar ist ein blöder Monat, da passiert nichts“. Viele Menschen nutzen die ersten beiden Monate im Jahr, um in Winterurlaub zu fahren; auch einige der Senioren, die die Tagespflege besuchen, sind früher um diese Zeit immer zum Skifahren in die Berge aufgebrochen. Das können sie nicht mehr, also holte die Pflegedienstleitung den Winter kurzerhand zum Wiesenhof.

Der Weihnachtsbaum von Marita Becker, im Team für die Büroarbeit zuständig, landete nicht auf dem Müll, sondern bekam mit weißer Farbe und Kunstschnee ein winterliches Kleid und einen Platz vor der Eingangstür. Außerdem holte man viele Äste aus einem Wald, besprühte sie weiß, platzierte sie an verschiedenen Stellen in den Räumen der Tagespflege. An einer Wand im Aufenthaltsraum hängt ein großes Poster mit einer winterlichen Berglandschaft – „wir sind hier in der Schweiz, in Gornergatt in Zermatt“, sagt Thomas Prinz und lacht.

Draußen auf der Terrasse stehen die Reste einer Skihütte, in der es eigentlich mittags Glühwein geben sollte. Aber das hat der Sturm verhindert: „Wir mussten alles wieder abbauen“, bedauert der Altenpfleger und Pflegesachverständige, der seit der Eröffnung am 1. Oktober 1996 im Pflegezentrum Am Wiesenhof arbeitet und seit 2018 die Tagespflege leitet.

An jedem Tag in dieser Woche seit Montag hat das Team ein anderes Programm auf die Beine gestellt, zum Beispiel werden Schneemänner und winterliche Blumengestecke gebastelt, mittags werden Ofenkartoffeln mit Kräuterquark serviert, am Nachmittag wird der Film „Drei Männer im Schnee“ gezeigt.

Auch gab es eine Hüttenparty mit Kaiserschmarrn und Livemusik: Frank Santamaria (43), der 15 Jahre als Pflegehelfer im Wiesenhof gearbeitet und sich unter anderem damit sein Studium der Zahnmedizin finanziert hat, ist mit seinem Akkordeon nach Rheinberg gekommen und hat für die Senioren und Seniorinnen gespielt. Das Examen hat er längst in der Tasche und eine eigene Zahnarztpraxis in Kamp-Lintfort eröffnet, aber der Kontakt zum Wiesenhof ist nie abgerissen.

Für maximal 18 Frauen und Männer ist Platz in der Tagespflege, von morgens 8 bis nachmittags 16 Uhr können sie montags bis freitags hier frühstücken und zu Mittag essen, zusammensitzen und sich unterhalten, an verschiedenen Angeboten teilnehmen, sich in einen Ruheraum zurückziehen. Auf Wunsch holt ein Fahrdienst die Gäste zu Hause ab und bringt sie auch wieder zurück. Manche von ihnen kommen noch alleine zurecht, andere werden von Angehörigen betreut und gepflegt. Finanziert wird das Ganze über die Pflegekasse.

Der jüngste Gast ist Mitte 50, die Älteste mit 98 Jahren eingangs erwähnte Ella Elfriede Wieprecht. Einzige Voraussetzung für die Tagespflege: Man muss geimpft oder genesen sein, außerdem wird jeden Morgen ein Antigentest gemacht. „So es keinen medizinischen Grund gibt, sich nicht impfen zu lassen, dürfen Ungeimpfte die Tagespflege nicht besuchen. Das gibt allen ein Stück weit mehr Sicherheit“, so Thomas Prinz.

Am Freitag endet der „Urlaub ohne Koffer packen“ mit einem Erzählcafé zum Thema Winter, mit leckeren Reibekuchen und einem Après Ski mit Apfelstrudel und Vanillesoße. Das Angebot werde sehr gut von den Besuchern angenommen, sagt Thomas Prinz. Ähnlich dürfte es auch um die Karnevalszeit sein, wenn es eine Woche lang verschiedene Angebote gibt und in kleinem Rahmen Karneval gefeiert wird. Aber dieses Jahr ohne Besuch des Karnevalsprinzen. Denn noch ist die Pandemie nicht vorbei.

