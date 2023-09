Integrationsarbeit in Rheinberg Tag der offenen Tür am Melkweg

Die Tische sind gedeckt, das Wetter ist schön, die Sonnenschirme sind aufgespannt und die Stimmung ist gelöst. An den Flüchtlingshäusern am Melkweg hat das Projekt der Tuwas-Genossenschaft, das sich in erster Linie an geflüchtete Frauen richtet, Tage der offenen Tür und freut sich über Besucherinnen und Besucher. Auch am Freitag von 11 bis 15 Uhr sind Gäste, die sich für das Projekt interessieren oder mit den Frauen ins Gespräch kommen möchten, gern gesehen. Projektanleiterin Biggi Kraemer kümmert sich derzeit um zwölf Frauen. Sie stammen aus Ägypten, Syrien, Nigeria, Sri Lanka und dem Irak, zudem gehören mit Conny und Corinna auch zwei deutsche Frauen – Ein-Euro-Jobberinnen – dazu.