Am Sonntag in Rheinberg Tag der Rettungskräfte im Underberg-Freibad

Zimmerbrand in einem Wohnhaus oder Ölspur auf der Umgehungsstraße: In solchen Fällen sind die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr schnell zur Stelle und helfen. Geht es um Wachdienste im Underberg-Freibad, am Lohheider See oder bei Segel-Regatten oder um Schwimmkurse für Kinder, sind die DLRG-Ortsgruppen Rheinberg und Orsoy sowie die DRK-Wasserwacht verlässliche Ansprechpartner. Und wie schlagkräftig das Deutsche Rote Kreuz ist, muss man gar nicht besonders hervorheben, weil das vermutlich jeder weiß. Gerade erst kümmerte sich die DRK-Einsatzeinheit um die beim Bombenfund in Vierbaum evakuierten Menschen, die Unterschlupf in der Orsoyer Grundschule fanden. Blutspendetermine, Rettungsdienst und Erste-Hilfe-Kurse – das alles kommt noch dazu.