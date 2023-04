Seniorenbetreuung in Rheinberg Tag der offenen Tür in der Millinger Tagespflege

Millingen · Die Senioreneinrichtung Millinger Höfe an der Alpener Straße 363 in Millingen bietet am Samstag, 22. April, von 10 bis 18 Uhr, einen Tag der offenen Tür in der Tagespflege an.

20.04.2023, 20:44 Uhr

Tagespflege in den Millinger Höfen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Durch die stundenweise Betreuung an frei wählbaren Tagen ermögliche es die Tagespflege, die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit älterer, pflegebedürftiger Menschen so lange wie möglich zu erhalten, teilt die Einrichtung mit. Da die Gäste weiterhin zu Hause wohnen, bleibe das private Umfeld bestehen. Pflegenden Angehörigen biete die Tagespflege Entlastung und Freiräume. Die Öffnungszeiten der Tagespflege sind von montags bis freitags jeweils von 8 bis 16 Uhr. Zum Angebot gehören unter anderem gemeinsame Mahlzeiten, Singen, Spiele oder Sport-Aktivitäten sowie professionelle Pflege und Beratung. In den Millinger Höfen gibt es zudem Servicewohnungen, in denen die Bewohner selbstständig und selbstverantwortlich leben können. Bei steigendem Pflegebedarf stehen zusätzlich zwei Wohngemeinschaften mit jeweils zwölf Einzelzimmern inklusive barrierefreiem Bad zur Verfügung, in denen eine 24-Stunden-Betreuung stattfindet. Zudem können Menschen mit Pflegebedarf in einem Kurzzeitpflegebereich versorgt werden. Sie werden nicht nur pflegerisch, sondern auch bei der körperlichen Mobilisierung und der Organisation zur Rückkehr in die eigenen vier Wände unterstützt. Darüber hinaus steht das Personal nicht nur den Gästen, sondern auch den Angehörigen beratend zur Seite. www-millinger-hoefe.de

