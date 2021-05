Einrichtung der Bethanien Diakonissen-Stiftung in Rheinberg : Tag der Kinderbetreuung im Kinderhaus Rheinberg

Auch in der Kita Kater am Berg in Wuppertal, die ebenfalls zur Stiftung gehört, gratulierte der kaufmännische Vorstand Uwe M. Junga dem Team. Foto: Bethanien-Stiftung

Rheinberg An dem 2012 ins Leben gerufenen Tag der Kinderbetreuung dreht sich alles um die Anerkennung und Wertschätzung von pädagogischen Berufen.

Deswegen fanden jetzt in ganz Deutschland Aktionen statt, um dieses gesellschaftspolitisch wichtige Thema in den Fokus zu rücken – so auch im Familienzentrum Kita Kinderhaus in Rheinberg. Das teilte die Bethanien Diakonissen-Stiftung als Träger jetzt mit.

Sich verändernde Rollenbilder und die Vielzahl an Möglichkeiten einer neuen Arbeitswelt sorgten dafür, dass Betreuungsangebote für Kinder außerhalb der Familie immer wichtiger würden. Für die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie seien vielfältige und hochwertige Angebote im pädagogischen Bereich unumgänglich. Eine qualitativ gute Kinderbetreuung legt den Grundstein für einen erfolgreichen Bildungsweg und gesellschaftliche Teilhabe.

Auch aus wirtschaftlicher Perspektive spiele es eine große Rolle, wenn berufstätige Mütter beim Wiedereinstieg in den Job durch solche Angebote unterstützt werden. Der gesellschaftliche Stellenwert, den pädagogische Berufe damit einnehmen, werde jedoch häufig nicht so wahrgenommen und gewürdigt, wie er es verdiene. „Die Menschen in diesen Berufen übernehmen nicht nur die Betreuung, sondern auch die Bildung und Erziehung der Kinder und leisten einen wertvollen Beitrag, ohne den unsere Gesellschaft in ihrer aktuellen Form nicht funktionieren könnte“, heißt es.

„Alle Menschen, die in der Kinderbetreuung tätig sind, haben dafür ein großes Dankeschön verdient“, findet Reinhard R. Theysohn, theologischer Vorstand der Bethanien Diakonissen-Stiftung. Im Familienzentrum Kita Kinderhaus gab es deswegen zum Tag der Kinderbetreuung eine Plakataktion sowie kleine Geschenke für alle Mitarbeitenden. Unter dem Motto „Kleine Menschen brauchen so großartige Menschen wie dich“, wollte die Stiftung in ihren über ganz Deutschland verteilten Einrichtungen mit dieser kleinen Geste zeigen, wie wertvoll die Arbeit jedes Einzelnen in diesem Bereich ist.