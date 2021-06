Entscheidung fällt im Rheinberger Hauptausschuss : Tafel soll 1520 Euro für einen neuen Wagen bekommen

Rheinberg Die Stadt schlägt vor, die Rheinberger Tafel mit 1520 Euro zu unterstützen. Und das, obwohl die Antragsfrist bereits verstrichen ist.

Die Stadt schlägt vor, die Rheinberger Tafel mit 1520 Euro zu unterstützen. Und das, obwohl die Antragsfrist bereits verstrichen ist. 2019 waren Richtlinien beschlossen worden, um eine finanzielle Unterstützung der Rheinberger Vereine und Verbände zu regeln. Auf Grundlage dieser Richtlinien sind im Haushalt für 2021 Mittel eingeplant worden. Die Richtlinien sehen vor, dass die Anträge bis zum 15. März eines Jahres gestellt sein müssen. Der Förderverein der Rheinberger Tafel hatte im vergangenen Jahr einen Antrag gestellt, nicht aber für 2021. Der Verein hatte angenommen, im Sozialausschuss am 29. April einen Antrag stellen zu können. Damals hatte Tafel-Koordinatorin Tanja Braun über die Arbeit der Tafel und darüber, dass für die Tafel-Arbeit ein Fahrzeug im Wert von rund 13.750 Euro angeschafft werden sollte, berichtet. Ein großer Teil davon, rund 6000 Euro, wird aus Spenden finanziert. Etwa den gleichen Anteil kann der Förderverein selbst aufbringen, so dass ein Restbetrag von rund 1750 Euro verbleibt. Über den Antrag wird der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 15. Juni beraten.