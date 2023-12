Live-Musik in Rheinberg Swingende Klassiker von „What’s Next“ in Orsoy

Der Sänger Thorsten Waschkau und die Pianistin Simone Döring laden als Duo „What’s Next“ zu einer „Swingin’ Christmas“ ein. Das Konzert der beiden findet in der Evangelischen Kirche Orsoy statt, und zwar am Sonntag, 17. Dezember. Beginn dieses Weihnachtskonzerts ist um 17 Uhr. Auf dem Programm stehen US-amerikanische Klassiker der 1940-er bis 1960-er Jahre wie „White Christmas“, „Santa Claus Is Back In Town“ oder „Blue Christmas“. Sie gehören genauso zum Repertoire wie zeitgenössische, swingende Instrumentaltitel. Die Empfehlung der beiden Musiker: Einfach zurücklehnen und die Klassiker bei einem Glas Wein genießen. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Spende gebeten.