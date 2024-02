Karneval in Rheinberg SV Millingen lädt Kinder in den Karnevalszirkus ein

Millingen · Am Sonntag, 4. Februar, ab 14.11 Uhr, wird in der Turnhalle der Schule am Bienenhaus in Millingen Kinderkarneval gefeiert. Der SV Millingen lädt dazu ein.

02.02.2024 , 11:41 Uhr

So geht es zu, wenn der SV Millingen Kinderkarneval feiert. Foto: Glanz

Der SV Millingen veranstaltet wieder eine Millinger Karnevalssitzung für Kinder. Obwohl er kein Karnevals- sondern ein Sportverein ist, hat sich der Vorstand einstimmig dafür ausgesprochen und damit müssen die Millinger Kinder auch in diesem Jahr nicht auf ihren Kinderkarneval verzichten, der am Sonntag, 4. Februar, um 14.11 Uhr in der Turnhalle der Schule am Bienenhaus stattfindet. Ein kindgerechtes karnevalistisches Programm unter dem Motto „Zirkus“ wartet auf die jungen Närrinnen und Narren, die gerne Eltern, Großeltern oder Tanten und Onkel mitbringen dürfen. Begrüßt werden die Kinder von Millingens Jugendwartin Angelika Glanz, die als ehemalige Ossenberger Karnevalsprinzessin durch das Programm führt. Angelika Glanz wird auch den Millinger Elferrat mit Prinzessin Andra begrüßen. Darüber hinaus gibt es wieder jede Menge Mitmachspiele.

(up)