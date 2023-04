Sportverein in Rheinberg Wieder mehr Mitglieder bei Concordia

Die Mitgliederzahlen haben sich nach einem Corona-bedingten Einbruch in 2021 und 2022 wieder erholt, wie es in den Berichten hieß. Derzeit gebe es (Stand 18. März) 1710 Mitglieder, davon 1307 Erwachsene und 403 Jugendliche, bei einem Frauenanteil von 67,6 Prozent. Letzteres sei auch ein Verdienst der zahlreichen, neuen Sportangebote. „Insbesondere bei den Mutter-Kind-Gruppen, beim Kinderturnen und im Kampfsport sind die Steigerungen in der Statistik deutlich“, so der Vorstand. Im Reha-Sportbereich gebe es zudem rund 340 Personen, die an den Concordia-Angeboten mit ärztlicher Verordnung ohne Mitgliedschaft teilnehmen. „88 neue Mitglieder konnten in diesem Bereich gewonnen werden.“