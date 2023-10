Tag der offenen Tür in Rheinberg Der SV Concordia Ossenberg blickt nach vorn und zurück

Zwischen 10 und 16 Uhr geht’s am Sonntag, 15. Oktober, im und vor dem Sportcenter rund. Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Mitmachangebote für Jedermann in den verschiedenen Räumen. So gibt es in Raum 1 einen Bewegungsparcours für Kinder bis sieben Jahre. Los geht’s da um 10.30 Uhr, stündlich wechselt dann die Aufsicht durch die zahlreichen Concordia-Übungsleiter.