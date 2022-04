Jahreshauptversammlung beim Ossenberger Sportverein : SV Concordia freut sich über wachsende Mitgliederzahl

Ossenberg Eine dicke Tagesordnung brachte der Vorsitzende des SV Concordia Ossenberg, Burghard Kretschmer, mit zur Jahreshauptversammlung in die Aula des Sportcenters. Eine optimierte Satzung, Neuwahl des Vorstandes, Beitragserhöhung sowie die Vereinsausrichtung für die nächsten drei Jahre standen auf der Tagesordnung.

Für die anwesenden Mitglieder dürfte der Rückblick des Vorsitzenden mit dem Fazit: „Wir haben es geschafft und sind nicht am Ende“ zu den wohl wichtigsten Aussagen des Abends gehört haben.

Denn die Corona-Pandemie hat eine breite Schneise in den Mitgliederbestand geschlagen. 450 Mitglieder kündigten aufgrund der sportlichen Einschränkung und Schließung durch Corona. Viele der Angebote zählen zu den so genannten Kontaktsportarten. Auch die Reha-Sportangebote liefen auf Sparflamme. „Durch diese Entwicklung haben wir insgesamt weniger Einnahme“, so Kretschmer. Aufgrund der finanziellen Corona-Hilfe durch Land und Bund sei der Verlust umschifft worden.