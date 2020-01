Tennisclub Grün-Weiß : Super-Geschenk vom Eishockey-Star

Michael Schiffer (2. Vorsitzender), Uli Hotstegs (All 4 Events), Christian Ehrfhoff und Andreas Rohrbach (1. Vorsitzender, v.l.) schenkten sich nichts. Am Ende siegten die Gäste. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Christian Ehrhoff, ehemals teuerster Eishockey-Verteidiger der Welt, hat dem Tennisclub Grün-Weiß zwei Bahnen zum Eisstockschießen geschenkt. Die brachte er persönlich vorbei. Die erste Stadtmeisterschaft findet am 22. Februar statt.

Der Star ließ sich nicht lumpen. Als Christian Ehrhoff gebeten wurde, sein Talent beim Eisstockschießen unter Beweis zu stellen, gab der ehemalige Eishockey-Profi im Team mit Uli Hotstegs von der Eventagentur All 4 Event gegen Andreas Rohrbach (1. Vorsitzender) und Michael Schiffer (2. Vorsitzender) vom Tennisclub Grün-Weiß alles. Und durfte am Ende als Gewinner die Hände hochreißen.

Christian Ehrhoff war am Sonntagnachmittag der Star im und am Tennisheim am Friedrich-Stender-Weg, wo sich gut und gerne 130 Vereinsmitglieder zwischen fünf und knapp 90 Jahren eingefunden hatten. Aber der Gast war ja auch nicht irgendwer: Chrstian Ehrhoff, in Moers geboren und aufgewachsen, war 19 Jahre lang Eishockey-Profi, mehr als 13 Jahre und in 862 Spielen stand er in der NHL in US-amerikanischen Top-Clubs auf dem Eis, 314 mal in der Deutschen Liga. Der heute 37-Jährige galt mal als der teuerste Eishockey-Verteidiger der Welt. Mit der deutschen Nationalmannschaft, für die er 118 Spiele bestritt, holte er 2018 die Silbermedaille bei Olympia.

Info Das CE10 Fit in Moers-Meerbeck Karriere Christian Ehrhoff begann seine Profi-Karriere bei den Krefeld Pinguinen, bevor er für die San José Sharks, die Vancouver Canucks, Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins, Los Angeles Kings, die Chicago Blackhawks und die Kölner Haie spielte. Geschäft Ehrhoff betreibt in Moers, Bismarckstraße, das Sport- und Gesundheitscenter CE10 Fit.

Eine echte Sport-Legende, einer der erfolgreichsten deutschen Sportler überhaupt. Klar, dass Ehrhoff, der mit Frau und drei Töchtern in Krefeld lebt, für unzählige Selfies posieren musste. Er zeigte sich dabei überaus freundlich und geduldig. Dass ein Mann dieses Kalibers zum Rheinberger Tennisclub kommt und auch noch ein stattliches Geschenk mitbringt, ist alles andere als selbstverständlich. Ehrhoff überreichte Grün-Weiß zwei jeweils 16 Meter lange und drei Meter breite Bahnen aus Polyethylenplatten. Dazu die entsprechenden Einfassungen und eine ganze Reihe von Eisstöcken. Aber was haben ein Tennisclub und Eisstockschießen überhaupt miteinander zu tun? Grün-Weiß-Vorsitzender Andreas Rohrbach stellte genau diese Frage und beantwortete sie gleich selbst: „Gar nix“. Einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass die beiden Bahnen jetzt auf der Anlage stehen.

Christian Ehrhoff in Aktion: Beim Eisstockschießen in Rheinberg machte der 37-Jährige eine gute Figur. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Michael Schiffer erklärte die Hintergründe. Vor fünf Jahren, so sagte er, habe der Tennisclub mit 130 Mitgliedern vor sich hingedümpelt. „Seither haben wir eine tolle Entwicklung genommen, wir haben jetzt 255 Mitglieder.“ Nach dem Ende der Saison Ende September habe man sich gefragt: Wie können wir die tolle Atmosphäre des Sommers mit in den Winter nehmen? Was kann man den Mitgliedern in der kalten Jahreszeit bieten? „Die Idee“, so Schiffer, „war Eisstockschießen.“ Der 2. Vorsitzende kontaktierte Uli Hotstegs von der Agentur All 4 Events und erzählte ihm von dem Plan. Wie der Zufall es wollte, stand Hotstegs in Kontakt mit Christian Ehrhoff, der ihm wenige Tage zuvor erzählt hatte, dass er seine Eisstockbahn loswerden wolle. „So kamen wir dank Ulis Vermittlung zusammen“, erzählt Schiffer. „Ein riesiger Glücksgriff für uns.“

Ehrhoff und Hotstegs nahmen als Dank nicht nur den Applaus der Mitglieder entgegen, sondern auch das Versprechen, jederzeit in Rheinberg Tennis spielen zu dürfen. Oder Eisstockschießen. Ehrhoff, der die Bahnen fünf Jahre lang in seinem Keller aufgebaut hatte, schwärmte von dem Spiel: „Eisstockschießen ist eine tolle Sache, das macht richtig Spaß.“

Der gebürtige Moerser Christian Ehrhoff im National-Trikot. Foto: dpa