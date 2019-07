Innenstadt : Suche nach einem neuen Standort für den Feltes-Fischer

Rheinberg Was wird aus dem Fischer von Paul Feltes? Die Metall-Skulptur des inzwischen verstorbenen Künstlers stand einige Jahre am Fischmarkt, bis sie wegen der Hotel-Baustelle abgebaut und eingelagert wurde.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Architekt Wolfgang Schäfer, ein Kegelbruder von Paul Feltes, hatte sich mit der Frage nach dem Verbleib der Fischer-Skulptur an die RP gewandt (wir berichteten). Im Bau- und Planungsausschuss erkundigte sich jetzt SPD-Vertreter Jochen Schmitz danach, wie es weitergeht. Es sei noch nicht klar, wo das Kunstwerk aufgestellt werde, sagte Beigeordneter Dieter Paus. „Ob es der Stadtpark wird, ist unklar.“ Paus wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch für die ebenfalls abgebaute Litfaßsäule ein neuer Standort gesucht werde. Und eine Wartehalle an der Bushaltestelle sei inzwischen neu hinzugekommen. Dieter Paus: „Wir wollen nicht, dass die Fußgänger im Slalom durch die Stadt laufen müssen.“