SPD Rheinberg bekräftigt Kritik : Streit um Schüler-Laptops geht in die nächste Runde

Rheinberg Die SPD erneuert ihre Kritik an der „Zweckentfremdung“ der schulischen Rechner und fühlt sich durch Zuspruch bestätigt. Auch Pfarrer Udo Otten wundert sich: Warum geht für Schüler nicht, was für Verwaltungsmitarbeiter geht?

Die Laptop-Debatte in Rheinberg spitzt sich zu. Die SPD bekräftigte beim Wahlparteitag am Mittwochabend im Stadthaus ihre Kritik an der „Zweckentfremdung“ der für die Grundschulen vorgesehenen Computer und kündigte an, in einer digitalen Fraktionssitzung Anfang nächster Woche ihr weiteres Vorgehen in der Sache zu beraten. „Wir freuen uns auf den Schulausschuss“, sagte Parteichef Peter Tullius.