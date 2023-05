Sondersitzung des Rates in Rheinberg Streit um geplante Flüchtlingsunterkunft am Melkweg

Die Rheinberger CDU-Fraktion hat eine Sondersitzung des Rates beantragt. Sie wird am kommenden Mittwoch stattfinden. Zentraler Tagesordnungspunkt der Sitzung wird dann ein Antrag der Christdemokraten sein, in dem gefordert wird, die europaweite Ausschreibung für den Bau von Gebäuden für 140 Flüchtlinge am Melkweg zu stoppen beziehungsweise zurückzunehmen. Sie sollen in Modulbauweise errichtet werden und den Menschen zur Verfügung gestellt werden, die der Stadt Rheinberg zugeteilt werden. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von etwa neun Millionen Euro für den Bau.