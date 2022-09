Rheinberger Fördertechnik-Unternehmen : Vom Ingenieurbüro zum Global Player

Der bekannte Schauspieler und Rezitator Rufus Beck zeichnete die Firmengeschichte nach. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Das weltweit tätige Fördertechnik-Unternehmen Aumund feierte sein 100-jähriges Bestehen am Standort in Millingen. Gäste aus aller Welt und ein Schauspieler erlebten einen Hauch von internationalem Flair an der Saalhoffer Straße.