20. MAP-Festival In Rheinberg : Piraten machen Schule zum Kunsthaus

Der Spanier Jon Zabalegui (Foto) malt zusammen mit Javier Landa Blanco ein Bild von dessen 95-jährigen Großvater Manolo auf die Schulfassade. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg „Pirartlon“ heißt die Streetart-Aktion beim 20. MAP. An der Pulverturmschule werden parallel 80 Ferienkinder betreut. Ein Generationenprojekt.

Eine Schule, sechs Wände, sechs Hebebühnen, 250 Sprühdosen, 200 Liter Streichfarbe, neun Streetart-Künstler, 80 Grundschulkinder und zwei Dutzend Betreuer: Rund um das Schulgebäude am Pulverturm herrscht ein einziges Gewusel in diesen Tagen. Die Ferienbetreuung der Kinder ist wegen des Umzugs der Innenstadt-Grundschulen dorthin ausgelagert, das MAP-Team führt dort seine diesjährige Kunstaktion durch und beides greift ineinander.

Das scheinbare Chaos läuft unter der Überschrift „Heute ist das Morgen von gestern“. Denn, so die kluge Ergänzung dazu: „Gelebte Gegenwart ist erlebte Geschichte und entwirft Zukunft.“ „Wir sind froh, die Aktion diesmal an der Pulverturmschule durchführen zu können“, sagt Manuel Kutz. Er und sein Bruder Marco Kutz sind die Kunst-Männer im MAP-Team. Diesmal heißt die große Mal-Schule nicht „Artlon“ wie in den vergangenen Jahren, sondern „Pirartlon“. Devise: „Kind sein, wild sein, kreativ sein.“ Manuel Kutz: „Uns gefällt die Idee, aus der Schule ein Mehrgenerationen-Sozialhaus zu machen. Das haben wir thematisch aufgegriffen.“ So wirken erwachsenen Künstler und Grundschüler neben- und miteinander.

Info Ohne sie wäre das Festival nicht möglich Danke Das MAP-Team bedankt sich ausdrücklich bei allen, die das Festival möglich machen. Stadt Bei Rosemarie Kaltenbach (Beigeordnete) bedankt es sich für den unbürokratischen Umgang mit Anträgen. Sparkasse Bei Thorsten Holzgräfe (Gebietsdirektor) bedankt es sich für die gute finanzielle Unterstützung seit vielen Jahren. Caritasverband Bei Brunhild Demmer (Geschäftsführerin) bedankt es sich dafür, dass der Verband das MAP als Kooperationspartner bereichert.

Weil die sechs etwa gleich großen Fassaden relativ weit auseinander liegen, wirken sie nicht wie ein bemaltes Haus, sondern wie eigenständige Gemälde an einem Haus. Den schwierigsten Part hat Javier Landa Blanca. Der Spanier aus Huarte bei Pamplona ist inzwischen ein halber Rheinberger geworden. Man kennt ihn in der Stadt und er kennt sich hier schon gut aus. Dass er fließend Deutsch spricht, kommt ihm dabei zugute. „Javi“ malt zusammen mit Jon Zabalegui, ebenfalls Spanier, dessen 95-jährigen Großvater Manolo auf die Fassade. „Er ist mein Held, ein toller Mann, und alle meine Freunde kennen ihn“, erzählt der Enkel über den Altvorderen. Eine Generationen-Geschichte, ohne Frage. Weil die Fassade schräg gegenüber des Denkmals Alte Kellnerei liegt, musste der Denkmalschutz das Motiv zuvor absegnen.

Der serbische Künstler Artez malt dieses Frauenbild – auf die der Ritterstraße zugewandten Seite der Schule. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Wie Landa Blanco ist auch Malakai ein alter Bekannter in Rheinberg. Der in Kopenhagen lebende Spanier sagt: „Ich liebe diese Stadt, ich komme immer gerne nach Rheinberg.“ Und so wie es aussieht, hinterlässt der Mann mit dem entspannten Spraydosen-Schwung auch diesmal wieder ein Super-Gemälde. Es wird auf der linken Seite des Eingangs an der Kurfürstenstraße auf eindrucksvolle Weise zeigen, dass alles auf dieser Welt in Balance bleiben muss. Zunächst sieht die Wand aber noch aus, wie von Kinderhand bekritzelt. Kreise, Linien, Plus-Zeichen und allerlei andere Formen sind da zu sehen. „Das sind Markierungen für mich. Damit ich weiß, wo ich was malen muss“, sagt Malakai.

Raptuz, der Italiener, ist schon ein Stück weiter, auf seiner Wand kann man schon einen Mega-Mann mit Hut erkennen. Während zwei deutsche Akteure – Künstlernamen Neatful und Hoker – ein politisches Motiv gewählt haben. „Stand your ground in unity“ (übersetzt: „Stehe in Einheit“), steht da in großen Lettern. Und daneben eine riesige Hand, die mächtig Druck ausübt. Es könnte die von US-Präsident Donald Trump sein.